Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thanh Sang (28 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo báo Công an Nhân dân, điều tra ban đầu cho biết, Sang cùng cha ruột là ông P.V.L (57 tuổi) sinh sống ở xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Gần đây, bà con lối xóm không thấy ông L. ra khỏi nhà như thường lệ. Sau đó, họ lại ngửi thấy có mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn nhà của ông L. nên sang nhà hỏi thăm. Tuy nhiên, điều đáng ngờ là những người hàng xóm này lại bị Sang ngăn cản và không cho vào nhà. Ngày 13/5, người dân địa phương đã trình báo sự việc cho Công an.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hòa Thành đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt tại nhà ông L. điều tra, sau đó phát hiện thi thể nạn nhân được chôn trong nhà.

Công an đã bắt giữ Sang ngay sau đó. Đến tối ngày 13/5, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể ông L. cho người thân tổ chức an táng theo quy định.

Nhiều người xem cảnh sát khám nghiệm nghiệm trường chiều 13/5 - Ảnh: Tiền Phong

Qua điều tra, Công an bước đầu xác định, Sang là nghi can chính trong vụ sát hại cha ruột. Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, Sang có biểu hiện nghi ngáo đá. Sau khi ông L. uống rượu về, Sang và cha ruột xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, kẻ bất hiếu đã dùng dao chém vào người ông L. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng đem thi thể cha ruột chôn trong nhà.

Cảnh sát tạm giữ đối tượng Phạm Thanh Sang - Ảnh: Tiền Phong

Theo Tiền Phong, chiều tối ngày 13/5, thượng tá Nguyễn Hai Mừng (Trưởng phòng tham mưu CA tỉnh Tây Ninh) cho biết, bước đầu nghi phạm đã khai nhận hành vi sát hại cha ruột: “Ông L. đã ‘mất tích' hơn 20 ngày qua, công an tìm hiểu vụ việc và phát hiện ra ông L. bị sát hại” .

Còn theo Zing, một số người dân địa phương cho biết, thời điểm sự việc xảy ra, Sang xin hàng xóm gạch vụn và cát. Anh ta nói nền nhà bị hư hỏng cần sửa chữa.

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