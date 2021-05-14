Cậu bé 12 tuổi gan dạ cứu nam thanh niên 22 tuổi tắm sông đuối nước

Một nam sinh lớp 6 đã nhanh trí cứu nam thanh niên 22 tuổi khi người này gặp nạn bị đuối nước.

Theo thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 17h ngày 12/5, em Mai Hải Đăng (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học số 1 Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cùng anh trai xuống tắm sông, đoạn gần cầu Chu Kê, cạnh đường mòn Hồ Chí Minh.

Nam sinh Mai Hải Đăng - Ảnh: SGGP

Trong lúc 2 anh em đang tắm thì phát hiện một thanh niên bị đuối nước. Ngay lúc đó, Đăng lập tức bơi đến cứu người lên bờ, còn anh trai chạy lên bờ kêu gọi người dân hỗ trợ. Sau một hồi hô hấp, thanh niên đuối nước được cứu sống.

Được biết, thanh niên bị đuối nước là L.B.S. (22 tuổi, quê xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy). Anh này đến địa bàn Kim Thủy chơi, khi tắm sông Chu Kê thì không may bị đuối nước.

Mai Hải Đăng nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình - Ảnh: Nông Nghiệp Việt Nam

Chiều ngày 13/5, BTV Tỉnh đoàn Quảng Bình đã trao tặng bằng khen cho nam sinh Mai Hải Đăng để ghi nhận, biểu dương gương thiếu nhi dũng cảm quên mình cứu người lúc hoạn nạn.

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