Rò rỉ clip nhạy cảm được cho là từ quán bar Sunny - 1 trong 2 'ổ dịch' của Vĩnh Phúc, công an vào cuộc điều tra làm rõ

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện 1 clip ghi nhận các cô gái trong phòng tối thoát y, uốn éo liên tục với các tư thế phản cảm khiến cộng đồng xôn xao. Đáng lưu ý hơn, những hình ảnh này được đồn đoán là được quay bên trong quán Bar Sunny - 1 trong 2 "ổ dịch" đang nóng tại Vĩnh Phúc. Trước tình hình đó, công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Mới đây, UBND TP. Phúc Yên vừa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của quán bar Sunny trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vì liên quan tới sai phạm trong sử dụng lao động. Quán bar Sunny nằm ở khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, là 1 trong 2 ổ dịch đang nóng tại Vĩnh Phúc. Theo đó, nhóm chuyên gia Trung Quốc nhiễm Covid-19 từng đến đây, lây nhiễm cho 6 nhân viên phục vụ. Được biết, đến nay, Vĩnh Phúc đã ghi nhận 26 ca bệnh.

Sau thông tin bị thu hồi giấy phép, hôm nay, trên mạng xã hội lại "rần rần" trước hàng loạt clip ghi lại hình ảnh các cô gái mặc những bộ đồ thiếu vải, thậm chí là thoát y, khoả thân đứng nhảy múa uốn éo trong phòng karaoke. Những hình ảnh này được đồn đoán là được ghi nhận tại quán bar Sunny. Một số hình ảnh các cô gái uốn éo trong clip, trên mặt bàn là dòng chữ Sunny Club khiến cư dân mạng đồn đoán đây là clip được quay tại quán bar ở Vĩnh Phúc - nơi vừa phát hiện 'ổ dịch' Thậm chí, các cô gái còn thoát y phản cảm Ngay sau khi những đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã liên tục bàn tán. Một số ý kiến bày tỏ bất bình trước những trò thác loạn, uốn éo phản cảm của các cô gái, trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng, clip này đã xuất hiện từ trước đó khá lâu và không có gì chắc chắn là từ quán bar Sunny. Dù chưa biết thực hư những clip nói trên có phải là của quán bar Sunny hay không, thế nhưng, các clip này cũng khiến nhiều người xôn xao.

Bài đăng mới đây của fanpage Sunny Club Vĩnh Phúc Admin trả lời các bình luận của cư dân mạng Vừa rồi, trên fanpage Sunny Club Vĩnh Phúc cũng đã đăng tải loạt tin nhắn được dân mạng gửi đến phản ánh về loạt clip "các cô gái thoát y" với dòng trạng thái "ai khóc nỗi đau này". Ngay bên dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với tình hình kinh doanh của quán bar - karaoke này khi hứng chịu loạt thị phi này, dù chưa rõ thực hư. Trong khi đó, admin của fanpage lại chia sẻ thêm: "Thật mệt mỏi chống dịch rồi còn phải chịu thêm làn gió này nữa. Không muốn nói gì nữa, giữ mạng trước đã". Thậm chí, admin còn nhanh chóng đáp trả một số bình luận của cư dân mạng: "Họ đang thừa nước đục thả câu đấy bạn. Mình phải thông thái lên, quán bar và phòng khác nhau nhé". Liên quan tới vụ việc, theo Tuổi Trẻ, tối ngày 8/5, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra về một số clip "nóng" được cho là ghi lại ở quán bar Sunny (địa chỉ tại đường Mai Hắc Đế, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên) đang được lan truyền trên mạng xã hội. Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo công an điều tra làm rõ thông tin liên quan tới vụ việc. Theo đó, nếu xác định những nữ nhân viên khỏa thân trong video là của quán bar Sunny thì công an sẽ xử lý theo quy định. Trong trường hợp những thông tin, clip này là bịa đặt thì sẽ xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật.

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