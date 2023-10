Rò rỉ clip nhạy cảm được cho là từ quán bar Sunny - 1 trong 2 'ổ dịch' của Vĩnh Phúc, công an vào cuộc điều tra làm rõ

Vừa rồi, trên fanpage Sunny Club Vĩnh Phúc cũng đã đăng tải loạt tin nhắn được dân mạng gửi đến phản ánh về loạt clip "các cô gái thoát y" với dòng trạng thái "ai khóc nỗi đau này". Ngay bên dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với tình hình kinh doanh của quán bar - karaoke này khi hứng chịu loạt thị phi này, dù chưa rõ thực hư. Trong khi đó, admin của fanpage lại chia sẻ thêm: "Thật mệt mỏi chống dịch rồi còn phải chịu thêm làn gió này nữa. Không muốn nói gì nữa, giữ mạng trước đã".

Thậm chí, admin còn nhanh chóng đáp trả một số bình luận của cư dân mạng: "Họ đang thừa nước đục thả câu đấy bạn. Mình phải thông thái lên, quán bar và phòng khác nhau nhé".

Liên quan tới vụ việc, theo Tuổi Trẻ, tối ngày 8/5, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra về một số clip "nóng" được cho là ghi lại ở quán bar Sunny (địa chỉ tại đường Mai Hắc Đế, khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên) đang được lan truyền trên mạng xã hội. Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo công an điều tra làm rõ thông tin liên quan tới vụ việc. Theo đó, nếu xác định những nữ nhân viên khỏa thân trong video là của quán bar Sunny thì công an sẽ xử lý theo quy định. Trong trường hợp những thông tin, clip này là bịa đặt thì sẽ xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật.