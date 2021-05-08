Người dân sống quanh khu vực xảy ra vụ cháy kinh hoàng cho biết, khi xảy ra vụ cháy, họ nháo nhào gom đồ đạc tháo chạy. Một nhân chứng cho hay, trong số các nạn nhân, có 3 đứa trẻ ôm nhau chết rất thương tâm.

Theo Pháp luật TP.HCM, chiều tối qua, một vụ hỏa hoạn khiến 8 người chết ngạt đã bùng phát vào khoảng 16 giờ 58 phút tại 1 căn nhà ở đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM. Cụ thể, trong căn nhà bị cháy gồm 1 trệt 2 lầu, 3 người chết tại tầng trệt, 4 người phát hiện ở nhà vệ sinh lầu 2 và 1 người ở chân cầu thang. Hiện trường khói bốc lên cao ngút từ vụ cháy kinh hoàng - Ảnh: Tuổi Trẻ Chia sẻ với Zing, bà Út, một người sống gần khu cực cho biết thêm về tình hình vụ việc tại thời điểm xảy ra vụ cháy: "Tụi nó ở tầng 1 nên chạy ra không kịp. Chỉ có vợ và con của T. (nạn nhân) thoát chết vì chưa về nhà". Ngoài ra, theo bà Út, cả gia đình nạn nhân hiện giờ đang rối bời, chưa biết tính toán lo hậu sự cho người thân như thế nào.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, các hàng xóm đều hoảng hốt, ai nấy cũng lo thu gom đồ tháo chạy khỏi đám cháy. "Tôi đi taxi về nhà thì thấy cột khói cao ngút ở hướng nhà mình. Xuống xe bước đi không vững, tôi gần như ngất xỉu", bà Tâm chia sẻ với Zing. Chia sẻ với PV Tuổi Trẻ, Một người phụ nữ sống gần gia đình nạn nhân cho biết: "Ba đứa nhỏ ôm nhau chết. Cô nghe la nhưng không cứu được, cháy lớn quá không cứu được".

“Gần bên nhà mà, tôi ở hẻm 47 này cũng hơn 50 năm, chưa bao giờ ở đây xảy ra hỏa hoạn như thế này. Nghe nói có cả 5 đứa dưới 18 tuổi. Hai ngày nữa là nghỉ học rồi đó mà tự nhiên còn bị như vậy thấy tội cho nó. Mai là ngày đi học cuối cùng rồi. Nghe đâu có 3 đứa bao gồm là con chủ nhà và con của em chủ nhà qua chơi nữa”, ông Thành, một người dân trong khu vực chia sẻ với Thanh Niên. Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân rời đi - Ảnh: CAO Hàng xóm của gia đình bị nạn trong vụ cháy kể lại sự việc - Ảnh: Cắt từ clip Tuổi Trẻ Nạn nhân sống sót sau vụ cháy đang được điều trị bỏng tại quận 11 - Ảnh: Thanh Niên Liên quan tới vụ cháy, VOV thông tin, nạn nhân sống sót trong vụ cháy đang nằm điều trị tại bệnh viện Quận 11, TP.HCM. Cụ thể, Bệnh viện Quận 11 cho biết, khuya ngày 7/5 đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thành T. (50 tuổi, ngụ tại 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, Quận 11) - nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Quận 11 làm 8 người thiệt mạng. Ông T. nhập viện trong tình trạng bị bỏng độ 2, diện tích bỏng khoảng 5%, ở cẳng tay trái, và 2 cẳng chân. Sau khi được thăm khám, tình trạng của bệnh nhân hiện tại ổn định. Theo Người Lao Động, khi biết tin 8 người thiệt mạng trong vụ cháy ở quận 11, TP.HCM, tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị nạn, đồng thời yêu cầu UBND TP.HCM khẩn trương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình nạn nhân trong vụ cháy. Chủ tịch nước cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Danh sách nạn nhân: 1. Chị Nguyễn Thị Lệ T. - sinh năm 1977 - chủ nhà 2. Ông Hồ Đình T. - sinh năm 1978 - em rể chị T. 3. Cháu Lê Kim T. - sinh năm 2003 - con chị T. 4. Cháu Lê Ngân T. - sinh năm 2008 - con chị T. 5. Cháu Lê Tân T. - sinh năm 2012 - con chị T. 6. Cháu Hồ Đình N. - sinh năm 2012 - con ông T. 7. Cháu Nguyễn Tấn Đ. - sinh năm 2006 - là cháu đến chơi nhà chị T. 8. Cô giáo, chưa rõ danh tính. Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 3 nạn nhân ở tầng trệt, 4 nạn nhân trong nhà vệ sinh tầng 2 và 1 nạn nhân dưới chân cầu thang.

Vụ cháy kinh hoàng ở TP.HCM: Một nạn nhân được cứu sống, đang nằm điều trị tại BV quận 11 Liên quan đến vụ cháy nhà kinh hoàng tại quận 11, nạn nhân sống sót trong vụ cháy đang nằm điều trị tại bệnh viện Quận 11, TP.HCM.

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