Xót xa hiện trường kinh hoàng của vụ cháy khiến 8 người tử vong ở TP.HCM

Xã hội 07/05/2021 23:59

Vào lúc 22h tối ngày 7/5, các đơn vị nghiệp vụ đã rút khỏi hiện trường vụ cháy tại quận 11, nhìn cảnh hoang tàn của căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong trong đó có 1 cô giáo và các em nhỏ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng hơn 17h chiều 7/5. Thời điểm trên, người dân xung quanh phát hiện đám cháy lớn bốc lên trong căn nhà sản xuất nến thắp ở hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 (TP.HCM) cùng tiếng kêu cứu thảm thiết của nhiều người mắc kẹt bên trong.

Xót xa hiện trường kinh hoàng của vụ cháy khiến 8 người tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
 Lực lượng tìm kiếm thi thể của những nạn nhân xấu số trong vụ cháy nhà khiến 8 người tử vong tại quận 11 - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Theo báo Công An TP.HCM, tới 22 giờ tối 7/5, các đơn vị nghiệp vụ đã rút khỏi hiện trường vụ cháy. Các thi thể nạn nhân được xe cứu thương đưa tới Trung tâm pháp y thành phố để tiến hành khám nghiệm. Thời điểm xảy ra cháy, có nhiều trẻ em đang ở trong căn nhà và không thể chạy thoát.

"Căn nhà này ở dưới là nấu đèn cầy bán, nên khi xảy ra cháy số đèn cầy này cháy lan rất nhanh. Mà có một cái cửa duy nhất nên các nạn nhân đều mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài", chị T - một nhân chứng chia sẻ với Công An TP.HCM.

Hiện trường bên trong căn nhà khiến nhiều người không khỏi xót xa:

vu chay nha dan
 Cảnh hoang tàn bên trong căn nhà - Ảnh: Tuổi Trẻ 
chay nha dan
Bên trong căn nhà bị cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ 

chay nha dan
 Con hẻm xảy ra vụ cháy - Ảnh: Công An TP.HCM
chay nha dan
 Các đơn vị nghiệp vụ đã rút khỏi hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin ban đầu, căn nhà xảy ra vụ cháy nằm trong con hẻm cụt rộng chưa tới 2m, muốn vào con hẻm này phải đi qua một con hẻm lớn khác, vì vậy xe cứu hoả gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Hiện khu vực này vẫn chưa có điện trở lại.

Danh sách nạn nhân bao gồm: 

Chị Nguyễn Thị Lệ T. (SN 1977, chủ nhà)

Anh Hồ Đình T. (SN 1978, em rể chị T.)

Cháu Lê Kim T. (SN 2003),

Cháu Lê Ngân T. (SN 2008)

Cháu Lê Tân T. (SN 2012)

Cháu Hồ Đình N. (SN 2012, con anh T.)

Cháu Nguyễn Tấn Đ. (SN 2006, là cháu đến nhà chị T. chơi)

1 cô giáo (chưa rõ danh tính).

Về tài sản: cháy hoàn toàn căn nhà, diện tích khoảng 126m2 (gồm 01 tầng trệt, 02 tầng lầu).

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Theo Công an TP.HCM vụ cháy nhà ở đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 khiến cả gia đình cùng cô giáo thiệt mạng.

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