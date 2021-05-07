Vụ cháy thương tâm ở TP.HCM: Cả gia đình đông con cháu và 1 cô giáo tử vong, công an họp khẩn

Xã hội 07/05/2021 21:45

Theo Công an TP.HCM vụ cháy nhà ở đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 khiến cả gia đình cùng cô giáo thiệt mạng.

Tuổi Trẻ cho hay, hiện tại đại tá Huỳnh Quang Tâm - trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) - đang họp khẩn với các lực lượng liên quan tại hiện trường để thống nhất phương án xử lý. Theo PC07, thời điểm xảy ra hỏa hoạn vị trí cháy nằm trong hẻm sâu, cách đường lớn khoảng 300m, khiến lực lượng chữa cháy rất khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, lúc 16h58 phút ngày 7/5, đã xảy ra vụ cháy nhà ở địa chỉ số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, Phường 1, quận 11.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy nhà ở quận 11 TP.HCM, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động lực lượng, phương tiện thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH của Công an quận 11, quận 10, Tân Bình và Đội CC&CNCH Khu vực 1, Đội Công tác CC&CNCH của Phòng nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy.

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Hiện trường vụ cháy nhà khiến cả gia đình cùng cô giáo tử vong - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

 

Đến 18h12 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát chữa cháy đã dập tắt đám cháy và kịp thời cứu được 1 người nhà bên cạnh, ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Vụ cháy khiến 8 người bị chết ngạt gồm: Chị Nguyễn Thị Lệ T. (SN 1977, là chủ nhà), ông Hồ Đình T. (SN 1978, em rể chị T.), các con chị T. là cháu Lê Kim T. (SN 2003), cháu Lê Ngân T. (SN 2008), cháu Lê Tân T. (SN 2012), cháu Hồ Đình N. (SN 2012, con ông T.), cháu Nguyễn Tấn Đ. (SN 2006, là cháu đến nhà chị T. chơi) và 1 cô giáo (chưa rõ danh tính). 

Theo thông tin sơ bộ, diện tích vụ cháy khoảng 126m2 (gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu). Hiện các đơn vị chức năng đang tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà.

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