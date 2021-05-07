Sau thời gian dài đằng đẵng tranh chấp hậu ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chia 3.245 tỉ đồng

Theo thông tin mới nhất từ TAND tối cao, hậu tranh chấp ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chia 3.245 tỉ đồng.

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, hội đồng thẩm phán (HĐTP) TAND tối cao đã xét xử giám đốc thẩm và phát hành quyết định giám đốc thẩm vụ án “tranh chấp về hôn nhân và gia đình” giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (48 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV TNI) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (50 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên). Cụ thể, HĐTP TAND tối cao chấp nhận một phần quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện KSND tối cao đối với vụ án trên, về phần quan hệ hôn nhân; về cách tuyên trong phần giao bất động sản; về 6 tài khoản ngân hàng đang đứng tên ông Lê Hoàng Văn.

Đồng thời, HĐTP TAND tối cao chấp nhận đơn xin rút một phần yêu cầu phản tố của ông Đặng Lê Nguyên Vũ về chia khoản tiền ngoại tệ là hơn 1,4 triệu GBP, và 7,35 triệu USD (tương đương gần 213 tỉ đồng, theo tỷ giá tại thời điểm xét xử) trong 6 tài khoản đứng tên ông Lê Hoàng Văn. Từ đó, HĐTP TAND tối cao sửa bản án phúc thẩm liên quan theo hướng chấp thuận cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ly hôn.

Hậu tranh chấp ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chia tổng tài sản trị giá hơn 3.245 tỉ đồng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được chia tổng tài sản trị giá hơn 4.687 tỉ đồng - Ảnh: Internet Về chia tài sản chung: Tổng tài sản của bà Thảo và ông Vũ giải quyết chia giá trị hơn 7.900 tỉ đồng (làm tròn). Trong đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chia tổng số tài sản trị giá hơn 3.245 tỉ đồng, phần tài sản được chia cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ trị giá hơn 4.687 tỉ đồng. Cụ thể: +Về bất động sản, HĐTP TAND tuyên giao cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo 7 bất động sản, tổng trị giá gần 376 tỉ đồng; giao ông Đặng Lê Nguyên Vũ 6 bất động sản, tổng trị giá hơn 350 tỉ đồng. Ông Vũ và bà Thảo có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển đổi giấy chứng nhận. +Giao bà Lê Hoàng Diệp Thảo được sở hữu toàn bộ tiền đứng tên bà Thảo gửi tại các ngân hàng, với số tiền hơn 1.551 tỉ đồng. +Giao ông Đặng Lê Nguyên Vũ được sở hữu toàn bộ số cổ phần đang ghi tên ông Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên, tương đương số tiền trị giá khoảng 5.655 tỉ đồng. Từ đó, HĐTP TAND tối cao tuyên ông Vũ thanh toán cho bà Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là hơn 1.318 tỉ đồng. Các quyết định khác của bản án phúc thẩm vẫn giữ nguyên.

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