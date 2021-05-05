Mẹ thường xuyên vắng nhà buổi tối, thiếu nữ bị 'yêu râu xanh' quen qua mạng xâm hại nhiều lần

Xã hội 05/05/2021 17:26

Do mẹ thiếu nữ thường không có mặt ở nhà vào buổi, tên yêu râu xanh đã thường xuyên đến nhà, ngủ qua đêm và quan hệ tình dục với thiếu nữ nhiều lần. 

Theo Công An Nhân Dân, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Hưng (SN 2003, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Mẹ thường xuyên vắng nhà buổi tối, thiếu nữ bị 'yêu râu xanh' quen qua mạng xâm hại nhiều lần - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng - Ảnh: Công An Nhân Dân

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2020, Hưng sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Hưng” nhắn tin làm quen, kết bạn với A. (SN 2005 trú phường Bãi Cháy, TP Hạ Long). Sau đó, cả hai nảy sinh tình cảm, Hưng và A. đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. 

Sáng ngày 2/5, mẹ A. bất ngờ về nhà thì phát hiện chiếc xe mô tô lạ đậu trước cửa. Lúc này, người mẹ vào trong nhà thấy tên yêu râu xanh và con mình đang nằm ngủ trên giường. Nghi có điều chẳng lành với con mình, mẹ A. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Theo Cơ quan Công an, thời điểm Hưng quan hệ với A., Hưng đã đủ 18 tuổi, trong khi đó, A. chưa đủ 16 tuổi. Hành vi của Hưng đã phạm vào tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, khung hình phạt đối với tội danh này là từ 3 đến 10 năm tù.

 

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Từ khóa:   yêu râu xanh xâm hại tình dục xâm hại bé gái

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