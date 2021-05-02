Chủ tịch nước đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ với sinh viên quên mình cứu 3 nữ sinh viên đuối nước

Xã hội 02/05/2021 20:44

Liên quan đến sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu 3 nữ sinh viên bị đuối nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình nam sinh viên.

Theo thông tin từ VTV News, ngày 2/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã, người đã quên mình cứu 3 bạn nữ trong nhóm bị đuối nước trên biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được biết, Nguyễn Văn Nhã (sinh năm 1998, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) hiện là sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin, Trường đại học Khoa học, thuộc Đại học Huế.  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định. Chủ tịch nước cũng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An và Đại học Huế quan tâm, hỗ trợ gia đình sinh viên có nghĩa cử cao đẹp quên mình cứu bạn.

Chủ tịch nước đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ với sinh viên quên mình cứu 3 nữ sinh viên đuối nước - Ảnh 1
Sinh viên Nguyễn Văn Nhã - người đã quên mình cứu bạn - Ảnh: VGP

Liên quan đến vụ việc, theo Sài Gòn Giải Phóng, lãnh đạo UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sự việc trên xảy ra chiều 30/4 tại một bãi tắm tự phát ở ven biển xã Phú Thuận. Lúc này, nhân nghỉ lễ, nhóm sinh viên của Đại học Huế đã đến đây tắm biển. Khi đang tắm, 3 sinh viên nữ bị nước cuốn trôi ra xa dần. Nghe tiếng kêu cứu, sinh viên Nguyễn Văn Nhã liền lao ra biển cứu người. Sau khi đưa được tất cả nạn nhân đuối nước vào gần bờ, do đuối sức và gặp phải sóng lớn nên Nhã đã bị nước biển cuốn trôi.

Đội cứu hộ biển Thuận An cùng người dân địa phương đã tìm thấy Nhã khoảng 30 phút sau trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong ít phút sau đó. 

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