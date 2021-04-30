Người dân TP.HCM 'lũ lượt' nghỉ lễ, các tuyến đường kẹt cứng, quốc lộ 51 phải xả trạm thu phí

Tối 29/4 đến sáng 30/4, các tuyến giao thông trọng điểm từ TP.HCM về miền Tây, đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết kẹt kín xe khi người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch.
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Theo ghi nhận từ báo Lao Động, tối ngày 29/4, tình trạng kẹt xe diễn ra trên quốc lộ 51, tại các điểm nóng như ngã ba Nhơn Trạch, vòng xoay Long Thành lên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, ngã ba mỏ đá Tân Cang, vòng xoay cổng 11, nhiều phương tiện nhích từng chút một, thậm chí không thể di chuyển nhiều giờ trên quốc lộ 51.
Tuổi Trẻ thông tin thêm, ông Đinh Hồng Hà, tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) - chủ đầu tư BOT mở rộng quốc lộ 51 cho biết, bắt đầu từ chiều tối 29 đến sáng 30/4, lượng xe đổ về Vũng Tàu tăng mạnh. Lượng xe qua trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 đạt đến 49.000 lượt. Để đảm bảo lưu thông, sáng 30/4, trạm thu phí T2 phải xả 2 làn trong vòng 90 phút. Đến khoảng 10h30, giao thông mới trở lại bình thường. Trước đó, vào chiều tối 29/4, trạm T2 cũng phải xả. Một số tài xế cho biết, để di chuyển từ TP.HCM đến Vũng Tàu phải mất 5 tiếng đồng hồ.
Báo Lao Động cho biết, tuyến quốc lộ 20 đi Đà Lạt, đoạn qua huyện Thống Nhất, Định Quán cũng trong tình trạng kẹt xe.
Ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty BOT cầu Rạch Miễu chia sẻ với báo Giao Thông rằng, từ khoảng 2h sáng 30/4, đường về miền Tây theo tuyến QL60 qua cầu Rạch Miễu cũng bị ùn ứ cục bộ nhưng không kéo dài. Lực lượng CSGT Tiền Giang, Bến Tre phải liên tục điều tiết, chặn dòng xe phía Bến Tre để ưu tiên cho hướng Tiền Giang đi; đồng thời, thông báo để lái xe biết có lộ trình di chuyển hợp lý. Mặt khác, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nên chuyển hướng sang đi phà Rạch Miễu nhằm giảm tải trên cầu Rạch Miễu.