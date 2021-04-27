Thản nhiên 'gần gũi' nơi công cộng, cặp đôi sinh viên Hà Nội bị cộng đồng ném đá dữ dội

Một cặp đôi sinh viên tại Hà Nội thản nhiên thể hiện tình cảm nơi công cộng đã khiến cộng đồng mạng ngao ngán.

Mới đây, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 2 sinh viên thể hiện tình cảm nơi công cộng đã bị cộng đồng ném đá dữ dội. Theo thông tin ban đầu, 2 sinh viên này đang theo học ở khu Cầu Giấy (Hà Nội). Clip được ghi lại vào giờ ăn trưa. Trong clip, trên 1 chiếc ghế đá, bạn gái đã tựa đầu vào đùi bạn trai, không những thế, điều đáng chỉ trích hơn cả là cả hai liên tục có những hành động ôm hôn giữa "thanh thiên bạch nhật".

Cặp đôi sinh viên ở Hà Nội vô tư thể hiện tình cảm đôi lứa - Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh phản cảm khiến cộng đồng ném đá dữ dội - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, địa điểm mà 2 bạn trẻ này "thể hiện tình cảm" là ở gần một cửa hàng ăn uống, nơi mà có rất nhiều học sinh, sinh viên đến nghỉ ngơi vào giờ trưa.

Một đôi trẻ khác cũng bị lên án khi vô tư ôm hôn trong cửa hàng tiện lợi - Ảnh: Cắt từ clip

Một cặp đôi khác cũng có màn thể hiện cảm xúc quá đà - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, nhiều trường hợp các bạn trẻ vô tử thể hiện cảm xúc nơi công cộng cũng bị lên án, thế nhưng dường như nhiều bạn vẫn chưa ý thức được về "văn hóa" yêu đương thời hiện đại.

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