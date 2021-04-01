'Hot girl thị phi' mặc váy xẻ cao tạo dáng phản cảm nơi tâm linh

Sao Việt 01/04/2021 17:54

Hot girl Lê Bống một lần nữa lại dính "vạ" thị phi khi ăn mặc phản cảm ở nơi linh thiêng.

Lê Bống là một trong những mỹ nhân Việt dính liền với hai chữ “thị phi” trong thời gian gần đây. Gương mặt xinh xắn, body bốc lửa nhưng cô không để lại mấy thiện cảm trong mắt cư dân mạng với các vụ việc như: Giành chỗ kém duyên khi chụp hình tập thể, mặt thật khác xa hình tự đăng, có những màn khoe thân lố lăng,…

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Lê Bống thường chụp ảnh phong cách sexy - Ảnh: FB

Mới đây, cô tiếp tục nhận “gạch đá” từ cộng đồng mạng khi xuất hiện hớ hênh, tạo dáng lố lăng tại nơi chùa chiền linh thiên. Cụ thể, theo những gì Lê Bống chia sẻ thì cô nàng vừa có chuyến đi chơi Gia Lai và có ghé thăm một ngôi chùa tại đây. TikToker chọn cho mình một mẫu váy thổ cẩm khá giản dị và thoạt nhìn khá bình thường.

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Thoạt nhìn là một bộ váy bình thường, kín đáo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi nhìn vào chi tiết từng bức ảnh của cô nàng, mọi người mới biết chiếc váy này có đường xẻ đùi rất cao. Không những vậy, Lê Bống còn tạo dáng khá phản cảm để khoe đường cong cơ thể. Hình ảnh mới nhất của cô liền trở thành chủ đề công kích của cư dân mạng.

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Váy xẻ cao cùng cách tạo dáng hớ hênh phản cảm nơi linh thiêng - Ảnh: Internet

Sau khi nhận quá nhiều chỉ trích về hình ảnh, Lê Bống đã lên tiếng "thanh minh" và xin rút kinh nghiệm: "Bống tạo dáng chụp ảnh cho giống KungFu panda thôi. Chứ thực ra cái váy nó dài đến mắt cá chân. Mọi người thông cảm cho em nhé. Em xin rút kinh nghiệm ạ".

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Lê Bống 'thanh minh' về bức ảnh hớ hênh - Ảnh: FB

Hiện, hình ảnh phản cảm của cô nàng không còn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có người vẫn tiếp tục chỉ trích, cũng có một số người tỏ sự thông cảm đối với cô nàng: "Trang phục đồng bào Jrai có hở hang gì đâu", "Kín đáo thế này xinh hơn nhiều chị Bống yêu!".

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