Dàn mỹ nhân quy tụ 'đọ sắc', khách mời kém duyên xuất hiện 'chiếm spotlight' của Hoa hậu

“Sức nóng” của thảm đỏ sự kiện họp báo khởi động Miss World Vietnam 2021 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi hình ảnh của các mỹ nhân vẫn được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Ngày 31/3, Miss World Vietnam 2021 đã chính thức quay trở lại với sự kiện họp báo khởi động cuộc thi. Sự kiện lại càng được "hâm nóng" thêm khi các khách mời đến tham dự đều là những gương mặt đình đám trong cộng đồng mỹ nhân Việt. Dàn hậu quy tụ, ai ai cũng lên đồ lộng lẫy với những bộ cánh vô cùng "chặt chém", nổi bật theo cách riêng.

Hoa Hậu Lương Thùy Linh là đại sứ cuộc thi năm nay. Cô gây chú ý với bộ cánh xuyên thấu đẹp tựa nữ thần - Ảnh: Internet

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tạo ấn tượng với lưng trần gợi cảm cùng bộ váy cut out táo bạo - Ảnh: Internet

Dù đã kết thúc nhiệm kì, cái tên Trần Tiểu Vy vẫn không thể bị lu mờ. Nàng hậu sở hữu ngoại hình quyến rũ đầy cá tính, luôn thu hút mỗi khi xuất hiện - Ảnh: Internet

Đỗ Thị Hà khoe chân dài miên man cùng hình thể nuột nà trong bộ váy xẻ cao đầy quyến rũ - Ảnh: Internet

Á hậu Kiều Loan xuất hiện đầy ấn tượng với bộ váy thắt eo xẻ cao khoe chân nuột, phần thân trên ôm trọn vòng 1 'đẫy đà' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tại sự kiện chụp hình cùng các nàng hậu, bất ngờ xuất hiện khách mời đứng tạo dáng "kém duyên" khi "vào thế" che luôn cả hoa hậu. Cụ thể, khi đứng vào giữa các hoa hậu để chụp hình, vị khách mời này đã đứng che Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, khiến cô bị "lọt thỏm" vô phía trong.

Khách mời đứng che hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến cô bị 'lọt' vô trong - Ảnh: FB



Nàng hậu không thoải mái khi bị 'lấn chiếm' chỗ - Ảnh: Internet

Một bình luận của cư dân mạng về hành động kém duyên - Ảnh chụp màn hình

Có thể là do không để ý mà vô tình che mất nàng hậu bên cạnh, nhưng hành động "vô tư" này của một số khách mời vẫn bị cộng đồng mạng soi xét và cho là kém duyên.

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