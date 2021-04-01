Dàn mỹ nhân quy tụ 'đọ sắc', khách mời kém duyên xuất hiện 'chiếm spotlight' của Hoa hậu

“Sức nóng” của thảm đỏ sự kiện họp báo khởi động Miss World Vietnam 2021 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi hình ảnh của các mỹ nhân vẫn được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
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Ngày 31/3, Miss World Vietnam 2021 đã chính thức quay trở lại với sự kiện họp báo khởi động cuộc thi. Sự kiện lại càng được "hâm nóng" thêm khi các khách mời đến tham dự đều là những gương mặt đình đám trong cộng đồng mỹ nhân Việt. Dàn hậu quy tụ, ai ai cũng lên đồ lộng lẫy với những bộ cánh vô cùng "chặt chém", nổi bật theo cách riêng.
Tuy nhiên, tại sự kiện chụp hình cùng các nàng hậu, bất ngờ xuất hiện khách mời đứng tạo dáng "kém duyên" khi "vào thế" che luôn cả hoa hậu. Cụ thể, khi đứng vào giữa các hoa hậu để chụp hình, vị khách mời này đã đứng che Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, khiến cô bị "lọt thỏm" vô phía trong.
Có thể là do không để ý mà vô tình che mất nàng hậu bên cạnh, nhưng hành động "vô tư" này của một số khách mời vẫn bị cộng đồng mạng soi xét và cho là kém duyên.