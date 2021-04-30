Một cháu bé bị rơi xuống hố công trình dẫn đến tử vong khiến cho mẹ cháu xót xa ngất lịm.

Báo Người Lao Động đưa tin, sáng nay ngày 30/4, UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận bé trai 4 tuổi ở địa phương này không may tử vong khi rơi xuống hố công trình của một tuyến đường giao thông đang thi công.

Nạn nhân là cháu Đ.G.K., con thứ 3 trong gia đình có 4 người con của chị Đ.T.H. và anh Đ.V.N. Gia đình cháu bé thuộc diện nghèo khó.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 29/4, cháu Đ.G.K. (sinh năm 2007, con trai của chị Đ.T.H.) đang chơi đùa xung quanh khu vực này. Đến chiều nhưng vẫn không thấy con về nên chị H. đã đi tìm thì phát hiện đôi dép của cháu gần miệng hố công trường. Chị nhanh chóng hô lên để nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Sau khi nghe chị H. kêu cứu, những người xung quanh đã tiến hành xuống dưới hố và phát hiện thi thể của cháu K. Chứng kiến xác của con mình được đưa lên từ miệng hố, chị H. bàng hoàng khóc lớn, không trụ nổi nữa liền ngất lịm đi.

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Được biết, công trình đang thi công là đường giao thông nông thôn nối từ quốc lộ 15B đi Khe Rôn, đoạn qua thôn Thượng Phong, xã Lê Hóa. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã đào hố để đặt cống thoát nước. Trong ngày 29/4, trên địa bàn xã có mưa lớn làm nước ngập hố nên đã xảy ra sự việc thương tâm như vậy.

Tưởng là gà rừng, người đàn ông bắn người tử vong, quỳ lạy 3 lạy rồi đem xác giấu vào hang Trong quá trình đi săn, P.X.D. đã vô tình bắn chết nạn nhân là L.K.M. vì "tưởng là gà rừng". Sau khi phát hiện nạn nhân đã tử vong, D. quỳ lạy 3 lần rồi đem xác giấu vào hang.

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