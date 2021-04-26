Vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định: Chị gái lớp 6 đau lòng kể lại giây phút phát hiện em trai tử vong

Xã hội 26/04/2021 09:56

Liên quan đến vụ việc cháu bé 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định, chị gái của nạn nhân xấu số khi về nhà không thấy em, đi tìm thì phát hiện cảnh thượng đau lòng.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến việc cháu bé 11 tuổi bị sát hại trên địa bàn tỉnh Nam Định, sáng ngày 26/4, gia đình đã làm xong hậu sự cho cháu. Nghi phạm trong vụ việc đang bị tạm giam là Đ.V.Q. - hàng xóm của gia đình nạn nhân, bị câm, điếc và đang hưởng chế độ chất độc da cam.

Tuy nhiên, một số người dân quanh khu vực cho biết, tuy câm, điếc nhưng đối tượng có sức khỏe tốt, tay nghề thợ xây khá nên có thể kiếm vài trăm nghìn đồng/ngày. Q. có tính ăn cắp vặt, nhiều lần bị người dân bắt được nhưng thấy hắn như vậy nên được bỏ qua.

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 Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Theo người thân trong gia đình chia sẻ, công an nói với họ rằng, Q. đã sát hại cháu T. ở gian phòng khách căn nhà, sau đó kéo cháu vào nhà tắm.

"Như vậy rõ là nhằm tạo hiện trường cháu ngã và úp vào chậu nước. Nhưng đã có người nhìn thấy hung thủ chạy ra khỏi nhà nên ngay sau đó công an đã triệu tập được đối tượng" - người thân của gia đình cháu T. cho biết.

Cháu T. (lớp 6) là chị gái của nạn nhân cũng là người trực tiếp phát hiện em trai bị nạn đau lòng cho biết, hơn 11h trưa ngày 24/4, khi cháu đi học về, vì không thấy em trai nên vội đi tìm, nào ngờ khi tới nhà tắm thì thấy em nằm ra sàn, mặt úp vào chậu nước.

"Cháu tưởng em ngã nên đỡ em dậy nhưng cơ thể em đã lạnh, cháu đưa tay lên mũi thì em không còn thở” - chị nạn nhân chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Được biết, gia đình cháu T. có 4 anh chị em. Cháu cả đã lập gia đình, cháu thứ 2 đang học ĐH năm cuối, cháu thứ 3 học lớp 6 và cháu trai út là T. đang học lớp 4. Hai cháu nhỏ ở nhà rất ngoan và hiếu thảo.

Hiện, gia đình cháu T. chỉ mong cơ quan công an sớm làm rõ vụ án, đưa hung thủ ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, thông tin từ Thanh Niên cho hay, vào tối 24/4, lực lượng chức năng của xã Yên Cường nhận được tin báo về cái chết bất thường của con trai anh H. (11 tuổi, ở thôn Trực Mỹ). Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, bé trai tử vong trong nhà tắm và có dấu hiệu bị sát hại. Ngoài ra, gia đình nạn nhân còn bị lấy đi 16 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Nam Định và Công an H. Ý Yên vào cuộc và thông tin, đây là vụ án mạng và trộm cắp tài sản. "Nghi phạm bị bắt ngay trong tối 24/4. Nghi phạm là người cùng xã và thân quen với gia đình anh H.", lãnh đạo xã Yên Cường chia sẻ với Thanh Niên.

Nguồn tin từ VTC News cho biết, trước thời điểm xảy ra án mạng, gia đình anh H. bị mất 1 con chó trông nhà. Cảm thấy bất thường nên anh mang hầu hết số tiền trong két đi gửi ngân hàng, chỉ để lại 17 triệu đồng trong két sắt. Nguồn tin này cũng chia sẻ, cơ quan công an đã triệu tập nghi phạm tên Đ.V.Q. (ngoài 40 tuổi, sống gần nhà nạn nhân) để điều tra, làm rõ vụ án mạng. Nghi phạm Q. là hàng xóm của nạn nhân, bị câm, điếc, có tính trộm cắp vặt.

Theo Zing, gia đình nạn nhân có 4 người con, bé trai 11 tuổi là con út trong nhà. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Nghi phạm sát hại cháu bé 11 tuổi ở Nam Định có thể chịu mức hình phạt nào?

Nghi phạm sát hại cháu bé 11 tuổi ở Nam Định có thể chịu mức hình phạt nào?

Liên quan đến vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định, mới đây, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) đã có những chia sẻ về những tội danh và mức án mà nghi phạm có thể phải gánh chịu.

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