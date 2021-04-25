Hàng xóm gia đình bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định cho hay, nạn nhân là đứa trẻ ngoan ngoãn. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót.

Liên quan đến sự việc cháu bé 11 tuổi bị sát hại tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, Ý Yên, Nam Định, hiện cơ quan công an đã triệu tập 1 đối tượng tình nghi.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, lãnh đạo UBND xã Yên Cường chia sẻ thêm về hiện trường vụ án: "Khi chính quyền đến thì cháu được bế ra giường, trong nhà tắm đã bị xáo trộn. Lúc này tôi thấy cổ của cháu có vết tím. Cháu T. được xác định tử vong trong nhà tắm, có thể nghi phạm đã bóp cổ rồi dìm vào chậu nước".

Bà M., một hàng xóm cho biết, rất đau xót khi chứng kiến vụ việc. "Cháu T. là đứa trẻ rất ngoan, bố mẹ cháu cũng chỉ làm thợ xây chứ không giàu có gì" - bà chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, thông tin từ Thanh Niên cho hay, vào tối 24/4, lực lượng chức năng của xã Yên Cường nhận được tin báo về cái chết bất thường của con trai anh H. (11 tuổi, ở thôn Trực Mỹ). Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, bé trai tử vong trong nhà tắm và có dấu hiệu bị sát hại. Ngoài ra, gia đình nạn nhân còn bị lấy đi 16 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Nam Định và Công an H. Ý Yên vào cuộc và thông tin, đây là vụ án mạng và trộm cắp tài sản. "Nghi phạm bị bắt ngay trong tối 24/4. Nghi phạm là người cùng xã và thân quen với gia đình anh H.", lãnh đạo xã Yên Cường chia sẻ với Thanh Niên.

Nguồn tin từ VTC News cho hay, trước thời điểm xảy ra án mạng, gia đình anh H. bị mất 1 con chó trông nhà. Cảm thấy bất thường nên anh mang hầu hết số tiền trong két đi gửi ngân hàng, chỉ để lại 17 triệu đồng trong két sắt. Nguồn tin này cũng chia sẻ, cơ quan công an đã triệu tập nghi phạm tên Đ.V.Q. (ngoài 40 tuổi, sống gần nhà nạn nhân) để điều tra, làm rõ vụ án mạng. Nghi phạm Q. là hàng xóm của nạn nhân, bị câm, điếc, có tính trộm cắp vặt.

Theo Zing, gia đình nạn nhân có 4 người con, bé trai 11 tuổi là con út trong nhà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại: Chủ tịch UBND xã cho biết ‘có thể nghi phạm đã bóp cổ rồi dìm vào chậu nước’ Trưa nay, ngày 25/4, gia đình bé T. đang tiến hành hoàn thành các thủ tục tang lễ cho cháu. Trong quá trình điều tra xuất hiện nhiều nghi vấn cho rằng cháu bé 11 tuổi đã bị hung thủ bóp cổ trước khi dìm vào chậu nước đến chết.

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