Vụ bé trai bị sát hại ở Nam Định: Nghi vấn nghi phạm ‘bị câm điếc nhưng rất tinh quái', còn là đồng nghiệp của bố nạn nhân

Mới đây, vụ việc giết hại cháu bé 11 tuổi trong nhà tắm ở Nam Định gây xôn xao dư luận. Theo thông tin mới nhất, nghi phạm hiện đang được cơ quan công an điều tra có mối quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân còn từng là đồng nghiệp của người bố.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, thông tin từ người thân của cháu bé, trong tối hôm qua, cơ quan công an đã tạm giữ một người đàn ông nghi vấn là đối tượng gây án trong vụ việc giết hại cháu bé 11 tuổi và cướp tài sản. Người này ngoài 40 tuổi, đã có vợ con và là hàng xóm với gia đình nạn nhân. Người dân sinh sống xung quanh khu vực gia đình nạn nhận biêt khá rõ về nghi phạm.

Theo người thân gia đình nạn nhân,hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, nghi phạm là hàng xóm, đồng thời từng là đồng nghiệp của bố cháu bé. Vào năm ngoái, khi bố cháu bé làm thợ phó của một công trình xây dựng thì biết nghi phạm, thậm chí nghi phạm còn nhiều lần sang nhà chơi.

Người dân địa phương còn cho biết, nghi phạm là người câm điếc nhưng lại khá tinh ranh. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, tên này đã có hành vi trộm cắp tài sản nhỏ nhưng không bị bắt vì hàng xóm nể tình bị câm điếc.

Gia đình hiện đang lo hậu sự cho nạn nhân, vụ việc khiến người dân địa phương rất đau lòng - Ảnh: Afamily

Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành điều tra và lấy lời khai của nghi phạm. Mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được cập nhật sớm nhất.

Nam Định: Nghi án người quen phá két sắt trộm 16 triệu đồng và sát hại bé trai 11 tuổi Khoảng 11h30 ngày 24/4, lực lượng chức năng đã tiếp nhận tin báo của gia đình anh H. trú tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, tỉnh Nam Định về việc con trai anh H. tử vong bất thường trong nhà tắm. Sau khi cơ quan công an vào cuộc, đã bắt giữ nghi phạm.

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