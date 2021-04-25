Nam Định: Nghi án người quen phá két sắt trộm 16 triệu đồng và sát hại bé trai 11 tuổi

Tin nóng 25/04/2021 11:46

Khoảng 11h30 ngày 24/4, lực lượng chức năng đã tiếp nhận tin báo của gia đình anh H. trú tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, tỉnh Nam Định về việc con trai anh H. tử vong bất thường trong nhà tắm. Sau khi cơ quan công an vào cuộc, đã bắt giữ nghi phạm.

Theo thông tin từ Báo Công Luận, khi con gái anh H. về đến nhà phát hiện nước chảy ra từ trong nhà tắm nên vào tắt nước thì thấy em trai ruột của mình (11 tuổi) đã tử vong, mặt úp trong chậu nước.

Ngay sau đó, công an huyện Ý Yên cùng các đơn vị liên quan lập tức có mặt, tiến hành khoanh vùng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và kiểm tra các dấu vết. 

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 Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: (giaoducvathoidai)

Vào trưa cùng ngày, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm, xác định hung thủ đã phá két sắt và lấy đi 16 triệu đồng. 

Qua trích xuất camera an ninh, kết hợp cùng các biện pháp nghiệp vụ, cho thấy nghi phạm là người sống tại xã bên, có mối quan hệ quen biết với gia đình bị hại. Do biết gia đình bị hại để tiền trong két sắt nên đã đột nhập lục lấy đi 16 triệu đồng. Lúc này bị cháu bé phát hiện nên ra tay diệt khẩu.

Được biết, gia đình anh H. có tổng cộng 4 người con: 3 bé gái và 1 bé trai. Trong đó, con gái cả đã đi lấy chồng, 3 người còn lại vẫn đang sống chung cùng vợ chồng anh chị. Tuy nhiên, vì cha mẹ thường xuyên đi làm vắng nhà, nên bị kẻ gian lợi dụng sơ hở.

Hiện, vụ án vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. 

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