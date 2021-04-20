Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hồ Hải, 20 tuổi, trú tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
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Theo Báo Người lao động, vào ngày 20/4, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hồ Hải, 20 tuổi, trú tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Theo báo cáo ban đầu, Hải và nạn nhân T. (sinh năm 2005), quen nhau qua mạng xã hội. Vào tối ngày 16/4, hai người hẹn nhau đi chơi cùng một số người bạn tại địa điểm ăn uống (quán lẩu bò) đã được lên lịch từ trước, thuộc xã Long Phước. Tại đây, cả nhóm đã uống hết 2 lít rượu.
Lúc này, T. bị say rượu nên được đưa về phòng trọ của một người bạn trong nhóm để nghỉ ngơi, cũng ở xã Long Phước, huyện Long Thành.
Trong thời gian nhóm bạn đi uống cà phê. Hải ở lại một mình trong phòng cùng T.. lợi dụng T. còn say rượu nên Hải đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.
Sự việc sau đó được T. trình báo công an. Tại cơ quan công an, đối tượng Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.