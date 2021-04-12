Sau khi một clip nóng có độ dài 9 giây phát tán, một ông bố mới biết con mình bị hiếp dâm tập thể. Ngay lập tức, ông đã gửi đơn tố các đến cơ quan công an.

Theo báo Tuổi Trẻ, mới đây, ngày 12/4, cơ quan Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã nhận được đơn tố giác của ông D. (ở xã Thanh Ninh) về việc con gái ông là T. (học sinh lớp 10) bị nhóm bạn hiếp dâm tập thể.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trưa 1/1, em L. (học sinh lớp 10 tại một trường THPT ở huyện Phú Bình) có mời nhiều bạn cùng lớp đến ngôi nhà cũ của gia đình ở xã Kha Sơn ăn cơm. Lúc này, T. cũng đi cùng một người bạn trong nhóm tới nhà của L.. Tiếp đó, cả nhóm vừa ăn cơm vừa uống rượu đến khoảng 12h cùng ngày thì T. bị say rượu nên ngủ luôn tại chỗ.

Theo tố cáo, khi thấy T. say không biết gì, 3 nam thanh niên (là bạn của L.) đã có hành vi quan hệ tình dục với T.. Riêng L. cùng 2 người khác thì ở ngoài, dùng điện thoại di động quay video vụ việc này.

Đến ngày 26/3, khi một đoạn clip có độ dài 9 giây liên quan đến vụ việc bị phát tán ra ngoài thì gia đình mới phát giác vụ việc. Sau đó phụ huynh của T. đã đến cơ quan công an làm đơn tố giác.

Nhóm học sinh đã thực hiện hành vi đồi bại với bạn học trong tình trạng nữ sinh còn đang say rượu - Ảnh minh họa: Internet

Vì T. chưa đủ 16 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc và vụ việc trên có dấu hiệu của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi nên Công an huyện Phú Bình đã chuyển đơn tố giác của ông D. đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên để làm rõ.

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