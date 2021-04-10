Vụ nữ du học sinh bị xâm hại tập thể: Người mẹ lần đầu lên tiếng và tiết lộ tình hình của con gái hiện tại sau khi nhận nhiều lời hăm dọa

Tin nóng 10/04/2021 10:13

Liên quan đến vụ việc nữ du học sinh bị xâm hại tập thể khi du học tại Hàn Quốc, mẹ của cô gái đã có những chia sẻ xoay quanh vụ việc cũng như tiết lộ tình cảnh hiện tại của con mình nơi đất khách.

Trên các trang mạng xã hội gần đây đang "dậy sóng" về câu chuyện nữ sinh viên Việt Nam du học tại Hàn Quốc bị một đám nam thanh niên xâm hại tập thể. Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện tên là Đ.D – 21 tuổi. Còn lại, 3 người bị tố cáo đã có hành vi xâm hại là: L, H, K. Tất cả đều sinh năm 1999, lớn hơn nữ sinh này 1 tuổi.

Theo Đ.D, vụ việc xảy ra từ đầu năm ngoái (1/2020). Sau 9 tháng kiện cáo, chờ phúc thẩm giải quyết, kết quả nữ du học sinh thắng án, còn những kẻ xâm hại "đã bị Tòa án Hàn Quốc xử trục xuất về nước". 

Tuy nhiên, D. cho biết sau khi về nước, một trong các đối tượng trên lại viết bài bôi nhọ D. khiến D. phải lên tiếng, kể chi tiết và đưa ra nhiều bằng chứng liên quan đến vụ việc để chứng minh bản thân mới thực sự là người bị hại.

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 Hiện vụ việc đang được cộng đồng mạng rất quan tâm - Ảnh: FB

Theo VTV, mẹ của nữ du học sinh cho biết có lời đe dọa trên mạng xã hội đối với gia đình và con gái mình: "Thời điểm này, bạn đang không thể tập trung học hành được và không ngủ được, 2 ngày hôm nay được 2 tiếng. Bạn bảo rằng nếu bạn không lên tiếng thì mọi người sẽ hiểu sai đi theo ý của những người mà cố tình bôi nhọ và dựng lên những câu chuyện cho bạn ý, trở thành một con người không còn liêm sỉ nữa nên bạn phải bảo vệ mình". 

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 Mẹ nữ du học sinh cho biết có lời đe dọa trên mạng xã hội đối với gia đình và con gái mình  - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, mẹ của nữ du học sinh cũng cảm thấy đau lòng và có lỗi khi không thể ở bên để bảo vệ con gái: "Con tôi ở xa quá, tôi không thể ở cạnh để bảo vệ nó được. Chỉ mong con mình được bình yên".

Cũng theo VTV News, hiện tại nữ du học sinh đang nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ từ Đại Sứ quán Việt Nam tại nước sở tại.

Ô tô chạy với tốc độ cao tông hàng loạt xe máy khiến 2 người thiệt mạng tại chỗ, 3 người bị thương nặng

Ô tô chạy với tốc độ cao tông hàng loạt xe máy khiến 2 người thiệt mạng tại chỗ, 3 người bị thương nặng

Tối ngày 9/4, tại thôn Phú Hòa, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn ô tô tông liên tiếp 4 xe máy khi lưu thông trên đường, khiến 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

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