Ô tô chạy với tốc độ cao tông hàng loạt xe máy khiến 2 người thiệt mạng tại chỗ, 3 người bị thương nặng

Tin nóng 10/04/2021 08:58

Tối ngày 9/4, tại thôn Phú Hòa, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn ô tô tông liên tiếp 4 xe máy khi lưu thông trên đường, khiến 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

Theo báo Công An, vào khoảng 19h, tối ngày 9/4, đã xảy ra tai nạn ô tô tông 4 xe máy khi lưu thông trên đường, khiến 3 người bị thương và 2 người chết tại chỗ.

Được biết, trên hướng đi từ xã Đại An về xã Đại Cường, khi đến đoạn thôn Phú Hòa, một xe ô tô 7 chỗ mang biển số Quảng Nam đã chạy với tốc độ cao, không kiểm soát được đã tông liên tiếp 4 xe máy gần đó.

Tai nan giao thong
 Tai nạn giao thông tông liên tiếp 4 xe máy, khiến 3 người bị thương, 2 người thiệt mạng - Ảnh: Báo Công an

Hậu quả, 2 phụ nữ chết tại chỗ, 3 người bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam. 

Công an ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô sau khi gây tai nạn leo lên sân nhà ông Trương Hiền (trú thôn Phú Hòa). Trong đó, một xe máy nằm dưới gầm ô tô và 3 xe máy khác nằm trên đường, hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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