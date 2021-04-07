Chiều ngày 7/4, Việt Nam có thêm 11 ca mắc COVID-19

Bản tin chiều ngày 7/4 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 11 ca mắc COVID-19. Tất cả là người nhập cảnh đã cách ly ngay.

11 ca mắc mới (BN2649-2659) là các ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bình Dương (2), Hưng Yên (2), Đà Nẵng (1), Ninh Bình (4) và TP.HCM (2). Cụ thể: - CA BỆNH 2649 (BN2649) ghi nhận tại Bình Dương: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Gò vấp, TP.HCM.

- CA BỆNH 2650 (BN2650) ghi nhận tại Bình Dương: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngày 4/4/2021, BN2649-2650 từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. - CA BỆNH 2651 (BN2651) ghi nhận tại Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- CA BỆNH 2652 (BN2652) ghi nhận tại Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày 4/4/2021, BN2651-2652 từ Anh nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0056 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. - CA BỆNH 2653 (BN2653) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 22 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ngày 5/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. - CA BỆNH 2654 (BN2654) ghi nhận tại Ninh Bình: Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. - CA BỆNH 2655 (BN2655) ghi nhận tại Ninh Bình: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. - CA BỆNH 2656 (BN2656) ghi nhận tại Ninh Bình: Bệnh nhân nam, 59 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. - CA BỆNH 2657 (BN2657) ghi nhận tại Ninh Bình: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận Gò Vấp, TP.HCM. Ngày 6/4/2021, BN2654-2657 từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5417 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 6/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. - CA BỆNH 2658 (BN2658) ghi nhận tại TP.HCM: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Singapore. - CA BỆNH 2659 (BN2659) ghi nhận tại TP.HCM: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Pakistan. Ngày 3/4/2021, BN2658-2659 từ Dubai nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 5/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

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