Bình Dương: Điều tra vụ một người tử vong trong tình trạng dây điện quấn quanh người

Tin nóng 01/04/2021 23:10

Tối ngày 1/4, công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận vụ việc một người tử vong trong tình trạng dây điện quấn quanh người.

Theo Tiền Phong, khoảng 21h ngày 1/4, nhiều người sống trong dãy trọ trên đường Bình Chuẩn 77, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương khai báo không thấy Đ.Q.N. (sinh năm 1995, quê Đồng Tháp) ra khỏi phòng. Vì thời gian đã lâu, những người hàng xóm xung quanh dãy trọ đã đến tận trước cửa phòng gọi N., nhưng không có tiếng trả lời, nghi có chuyện chẳng lành, dân tình lập tức gọi điện thông báo cho chủ nhà về sự việc.

Sau đó, chủ nhà trọ đã báo cho công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đến để xem xét. Lực lượng chức năng sau đó phá cửa vào trong kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tình trạng dây điện quấn quanh người. 

Tu vong vi day dien quan quanh nguoi
  Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đến hiện trường để điều tra - Ảnh: Tiền Phong

Vụ việc vẫn chưa rõ nguyên nhân, hiện tại, công an TP. Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc. Được biết, nạn nhân sống một mình tại căn phòng trọ trên đã lâu. Thời gian gần đây, nhiều người thấy nạn nhân có những biểu hiện khác thường, rồi tự nhốt mình trong phòng. 

Đến 22h cùng ngày, công tác khám nghiệm vẫn chưa được hoàn tất. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được điều tra làm rõ.

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