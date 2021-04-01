Sau sự việc "làm đám tang giả " của bà Trần Thị Tuyến, 54 tuổi, ngụ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng làm xôn xao dư luận. Theo Vnexpress, chiều ngày 31/3, thượng tá Huỳnh Hữu Tường, Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung cho biết, Bà Tuyến đã lên trình diện, thừa nhận tổ chức đám tang giả vì mục đích muốn thử lòng chồng xem có chung thủy, thương mình không. Tuy nhiên, thông tin vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 27/3, gia đình bà Tuyến thông báo mẹ mình bị sát hại bởi chủ nợ tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thi thể đã được đưa về ngay hôm đó và được tổ chức đám tang theo phong tục địa phương, diễn ra từ ngày 29/3 - 31/3. Nhiều người thân, bạn bè gần xa đến chia buồn cùng gia đình.

Nhiều người thân, bạn bè đến dự đám tang nhưng người trong nhà không một ai khóc - Ảnh: Vnexpress

Nhưng điều đặc biệt là, "đám tang bà Tuyến nhưng chồng, con không buồn và không ai khóc nên hàng xóm hoài nghi. Tuy nhiên, những người đến viếng đều phúng tiền vài trăm nghìn. Tôi cũng phúng điếu 200.000 đồng" - Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A chia sẻ với Zing News.