Vụ làm đám tang giả ở Sóc Trăng: 'Người giả chết' chỉ muốn...thử lòng chồng

Tin nóng 01/04/2021 09:59

Chiều ngày 31/3, trưởng công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cho biết, bà Trần Thị Tuyến đã lên trình diện, thừa nhận tổ chức đám tang giả vì mục đích muốn thử lòng chồng xem có chung thủy, thương mình hay không.

 

Sau sự việc "làm đám tang giả" của bà Trần Thị Tuyến, 54 tuổi, ngụ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng làm xôn xao dư luận. Theo Vnexpress, chiều ngày 31/3, thượng tá Huỳnh Hữu Tường, Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung cho biết, Bà Tuyến đã lên trình diện, thừa nhận tổ chức đám tang giả vì mục đích muốn thử lòng chồng xem có chung thủy, thương mình không. Tuy nhiên, thông tin vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 27/3, gia đình bà Tuyến thông báo mẹ mình bị sát hại bởi chủ nợ tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thi thể đã được đưa về ngay hôm đó và được tổ chức đám tang theo phong tục địa phương, diễn ra từ ngày 29/3 - 31/3. Nhiều người thân, bạn bè gần xa đến chia buồn cùng gia đình.

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 Nhiều người thân, bạn bè đến dự đám tang nhưng người trong nhà không một ai khóc - Ảnh: Vnexpress 

Nhưng điều đặc biệt là, "đám tang bà Tuyến nhưng chồng, con không buồn và không ai khóc nên hàng xóm hoài nghi. Tuy nhiên, những người đến viếng đều phúng tiền vài trăm nghìn. Tôi cũng phúng điếu 200.000 đồng" - Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A chia sẻ với Zing News.

Trước tình hình đó, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng trao đổi với Tuổi Trẻ: "Bà Tuyến có dấu hiệu lừa đảo. Tổ chức đám tang nhận tiền phúng điếu. Vụ việc đang được Công an huyện Cù Lao Dung điều tra và sẽ xử lý nghiêm theo quy định".

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 Lực lượng công an yêu cầu mở nắp quan tài để kiểm tra thi thể phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: VnExpress
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 Kết quả là ba bao cát nằm trong quan tài - Ảnh: VnExpress

Theo Vnexpress, sau khi trích xuất camera an ninh, phát hiện trước đó bà Tuyến cùng con và cháu sang tỉnh Đồng Tháp mua quan tài. Sáng ngày 31/3, lực lượng chức năng huyện Cù Lao Dung lấy lý do "đây là án hình sự phải điều tra", đồng thời bà Tuyến có đến vùng biên giới nên phải thực hiện các biện pháp tiêu độc sát trùng phòng chống Covid-19... để mở quan tài kiểm tra. Kết quả là bên trong chỉ có 3 bao tải chứa cát. Lập tức cơ quan chức năng yêu cầu dừng đám tang để điều tra làm rõ.

Thông báo bị chủ nợ sát hại, người phụ nữ ở Sóc Trăng 'tự làm đám tang', giả chết để trốn nợ

Thông báo bị chủ nợ sát hại, người phụ nữ ở Sóc Trăng 'tự làm đám tang', giả chết để trốn nợ

Do thiếu nợ làm ăn bên Campuchia nên bà Tuyến lên kế hoạch giả "chết", lấy lí do bị chủ nợ sát hại. 

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