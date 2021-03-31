Lời kể từ nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ cháy kinh hoàng làm 6 người chết ở Thủ Đức

Tin nóng 31/03/2021 16:43

Trên giường bệnh ngoài nỗi đau thể xác, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức còn tự dằn vặt bản thân bởi theo ông, đêm xảy ra bi kịch gia đình, ông đã có phần sơ ý.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, chiều 31/3, bác sĩ Đinh Văn Tiến, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quận 2 cho biết sau hơn 1 ngày điều trị tích cực, sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân Lục Chấn Tâm (SN 1967) đã dần ổn định. Nam bệnh nhân là người duy nhất còn sống trong vụ cháy ngôi nhà cấp 4 ở đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP Thủ Đức) rạng sáng 30/3 làm 6 người trong gia đình tử vong thương tâm.

Lời kể từ nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ cháy kinh hoàng làm 6 người chết ở Thủ Đức - Ảnh 1
Tại giường bệnh, trên vùng cánh tay và ngực của người đàn ông các vết bọng nước có dấu hiệu vỡ ra. Nhưng đau đớn hơn là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà bệnh nhân phải gánh chịu - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Ông Tâm nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc là hơn 1h sáng ngày 30/3. Đang nằm ngủ thì mơ hồ nghe tiếng con dâu la lên "đi ra, đi ra". Ông vừa mở cửa phòng bước ra thì thấy lửa từ chiếc xe máy đã phựt lên, sau đó lan sang 4 chiếc xe khác trong nhà.

Nhà có 2 phòng. Phòng phía trước là của 2 vợ chồng con trai và con dâu. Chú Tâm và cô Loan nằm phòng phía sau cùng với cháu ngoại 7 tuổi đang ngủ.

"Lúc đó hoảng quá, chỉ biết kiếm chìa khóa tung ra ngoài rồi chạy lên cửa trước tung ra ngoài. Khi tôi định thần lại định chạy trở vào kéo vợ, con cháu ra. Nhưng mới được nửa đường thì lửa từ bên trong đã bùng lên. Lúc đó chưa có ai (hàng xóm) qua hết. Tôi lao lại chạy qua kêu thằng ở kế bên nhà cùng phụ dập lửa…", ông Tâm cho biết.

"Tôi sơ ý quá. Lẽ ra lúc mở cửa phòng phát hiện cháy thì phải kêu mọi người dậy hết rồi mới chạy ra ngoài. Nhưng tôi chạy ra trước, khi ngược trở vô thì chậm trễ rồi…" – ông Tâm nói thêm.

Lời kể từ nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ cháy kinh hoàng làm 6 người chết ở Thủ Đức - Ảnh 2
Nạn nhân được nhiều người thăm hỏi, động viên sau cú sốc mất người thân - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Trước đó như đã thông tin, vụ cháy làm 6 người chết ở Thủ Đức xảy ra vào rạng sáng ngày 30/3/2021. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì phát hiện 6 người trong gia đình tử vong, một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

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Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/3, thi thể 6 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở TP Thủ Đức được đưa về cơ sở tang lễ trên đường Lê Văn Thịnh, phường Cát Lái để tổ chức lo hậu sự.

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