Học sinh la hét bỏ chạy khi thấy cảnh tượng cơn lốc xoáy quét qua sân trường học

Đoạn clip cho thấy hình ảnh cơn lốc xoáy hình thành gần các em học sinh tại trường Trung học Quốc gia Poblacion Polomolok vào ngày 17/11. Có thể thấy cơn lốc xoáy cuốn bụi và mảnh vụn lên không trung. Nhiều em nhỏ bỏ chạy trong khi một số nam sinh khác đứng gần đó quan sát.

Video 3 giờ 38 phút trước 3 giờ 38 phút trước Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-sinh-la-het-bo-chay-khi-thay-canh-tuong-con-loc-xoay-quet-qua-san-truong-hoc-773959.html