Xe tải 18 bánh phát nổ thành một quả cầu lửa bốc cháy trên đường cao tốc, tài xế mắc kẹt bên trong

Vụ nổ xảy ra khi tài xế đang lái xe trên đường cao tốc Eastex ở Houston thì chiếc xe tải lớn bị lật. Một chiến dịch khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai khi các đội xử lý vật liệu nguy hiểm lao đến hiện trường ngay sau 2 giờ chiều ngày 24/11.

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