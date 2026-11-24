Ô tô cố gắng tự đỗ xe 868 lần trong đêm, chủ xe hoang mang vì một lỗi kỹ thuật

Hình ảnh từ clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một chiếc xe điện không người lái ở Trung Quốc đã cố gắng tự đỗ xe trong gara tầng hầm của một khu dân cư suốt cả đêm. Chủ xe sau đó kiểm tra nhật ký hoạt động và phát hiện chức năng đỗ xe tự động đã được kích hoạt 868 lần.

Video 2 giờ 7 phút trước 2 giờ 7 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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