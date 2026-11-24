Ngã xuống đường sau va chạm, người phụ nữ chỉ cách bánh sau của xe buýt vài centimet

Đoạn clip lan truyền vào ngày 18/11 cho thấy vụ tai nạn xảy ra trên Đại lộ Oceania gần đường Damasco thuộc khu phố Romero Rubio của thành phố Mexico. Người lái xe máy cố gắng lách vào một khe hẹp bên cạnh chiếc xe buýt chở khách màu tím trước khi mất lái và va chạm với phương tiện.

Video 4 giờ 43 phút trước 4 giờ 43 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nga-xuong-uong-sau-va-cham-nguoi-phu-nu-chi-cach-banh-sau-cua-xe-buyt-vai-centimet-773571.html