Sau một tuần điều tra, công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm giết người, đốt xác nữ chủ quán cà phê chòi tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo báo Tuổi trẻ, tối ngày 1/4, phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt giữ nghi phạm gây ra vụ giết người, đốt xác tại quán cà phê trên quốc lộ 1, xã Tân Quý Tây.

"Nghi phạm giết người bị bắt giữ tên Huỳnh Văn Được (29 tuổi). Công an đã lấy lời khai của Được để làm rõ động cơ gây án" - nguồn tin cho hay. Được biết, Huỳnh Văn Được trú tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Nghi phạm giết người tên Huỳnh Văn Được, 29 tuổi, trú tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - Nguồn: ZingNews

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/3, người dân phát hiện thấy một phụ nữ chết bất thường nên trình báo công an. Sau đó, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh tiến hành điều tra, xác nhận người phụ nữ bị sát hại là chị T.T.H. (30 tuổi, quê Bạc Liêu), tử vong tại quán cà phê chòi sát quốc lộ 1. Qua khám nghiệm, công an bước đầu nhận định nữ chủ quán cà phê chòi bị sát hại, sau đó đốt xác, vì một phần thi thể bị cháy.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, một số người dân sống gần hiện trường cho biết có nghe được tiếng cự cãi giữa nạn nhân và một giọng nam giới.

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