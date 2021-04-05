Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê do ‘bà trùm’ Cô Mười cầm đầu

Tin nóng 05/04/2021 15:52

Ngày 5/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Ngô Thị Kim Cương và chồng là Trần Minh Sơn cùng hai đối tượng khác ở huyện Gò Công Tây vì hành vi cưỡng đoạt tài sản trái phép.

Theo báo Công an, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Thị Kim Cương (biệt danh Cô Mười, 58 tuổi), Trần Minh Sơn (64 tuổi), Nguyễn Đức Thành (biệt danh Nhứt khùng, 35 tuổi) và Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi, cùng ngụ huyện Gò Công Tây) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Khoi to toi pham nguy hiem
 Đối tượng Ngô Thị Kim Cương tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Liên quan đến vụ án còn có 8 đàn em của Cô Mười (Ngô Thị Kim Cương) đang bị điều tra, nhiều dấu hiệu cho thấy những người này vướng phải hàng loạt tội danh. 

Được biết trước đó, rạng sáng ngày 23/3, gần 100 cảnh sát vũ trang chia làm nhiều mũi, bất ngờ đột kích 21 địa điểm liên quan băng nhóm tội phạm do vợ chồng Cương cầm đầu. Theo cơ quan công an, băng đảng này hoạt động ngầm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý...

Sau khi khám xét, kiểm tra hành chính 21 địa điểm trên địa bàn huyện Gò Công Tây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói nghi là ma túy, súng ngắn giống K54, Colt cùng lựu đạn, đạn các loại, một số hung khí tự chế và thùng tài liệu thể hiện các giao dịch cho vay tiền. 

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do nhiều người thực hiện với nhiều tội danh, ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài gây bức xúc dư luận", thành viên Ban chuyên án nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Coi thường tính mạng, nam thanh niên ngang nhiên dùng chân điều khiển vô lăng xe vì tay bận 'âu yếm' bạn gái

Coi thường tính mạng, nam thanh niên ngang nhiên dùng chân điều khiển vô lăng xe vì tay bận 'âu yếm' bạn gái

Mới đây trên mạng xã hội TikTok xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại sự việc 1 nam thanh niên ngang nhiên dùng chân điều khiển vô lăng xe ô tô, còn tay thì bận "âu yếm" bạn gái.

Xem thêm
Từ khóa:   cho vay nặng lãi băng nhóm đòi nợ thuê nhóm cho vay nặng lãi Cô Mười

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 3 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 19 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào