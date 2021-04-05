Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê do ‘bà trùm’ Cô Mười cầm đầu

Ngày 5/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Ngô Thị Kim Cương và chồng là Trần Minh Sơn cùng hai đối tượng khác ở huyện Gò Công Tây vì hành vi cưỡng đoạt tài sản trái phép.

Theo báo Công an, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Thị Kim Cương (biệt danh Cô Mười, 58 tuổi), Trần Minh Sơn (64 tuổi), Nguyễn Đức Thành (biệt danh Nhứt khùng, 35 tuổi) và Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi, cùng ngụ huyện Gò Công Tây) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Ngô Thị Kim Cương tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Liên quan đến vụ án còn có 8 đàn em của Cô Mười (Ngô Thị Kim Cương) đang bị điều tra, nhiều dấu hiệu cho thấy những người này vướng phải hàng loạt tội danh.

Được biết trước đó, rạng sáng ngày 23/3, gần 100 cảnh sát vũ trang chia làm nhiều mũi, bất ngờ đột kích 21 địa điểm liên quan băng nhóm tội phạm do vợ chồng Cương cầm đầu. Theo cơ quan công an, băng đảng này hoạt động ngầm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý...

Sau khi khám xét, kiểm tra hành chính 21 địa điểm trên địa bàn huyện Gò Công Tây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói nghi là ma túy, súng ngắn giống K54, Colt cùng lựu đạn, đạn các loại, một số hung khí tự chế và thùng tài liệu thể hiện các giao dịch cho vay tiền.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do nhiều người thực hiện với nhiều tội danh, ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài gây bức xúc dư luận", thành viên Ban chuyên án nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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