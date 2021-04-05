Hà Nội: Án mạng nghiêm trọng trong đêm, nữ công nhân môi trường nghi bị sát hại

Tin nóng 05/04/2021 07:44

Trong lúc đi thu gom rác, một nữ công nhân môi trường đô thị đã xảy ra cự cãi với một nam thanh niên. Sau đó, nam thanh niên nghi đã dùng gạch đánh vào đầu khiến nữ công nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, vào thời điểm xảy ra vụ việc, giữa 1 nam thanh niên và nữ công nhân môi trường làm nhiệm vụ dọn rác có mâu thuẫn. Sau đó, nam thanh niên bị nghi đã dùng gạch tấn công khiến nữ công nhân này gặp nạn và tử vong sau đó.

Hà Nội: Án mạng nghiêm trọng trong đêm, nữ công nhân môi trường nghi bị sát hại - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân cụ thể. 

Theo thông tin từ người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, nữ nạn nhân đang làm nhiệm vụ gom rác tại đây. Nghi phạm có thể là người dân khu vực. 

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