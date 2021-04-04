Vụ cháy 4 người thiệt mạng ở Hà Nội: Một nạn nhân là phụ nữ mang thai 3 tháng

Tin nóng 04/04/2021 11:30

Ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội), cho biết qua xác định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy cửa hàng đồ sơ sinh tại phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người tử vong là do chập điện.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, trong số 4 nạn nhân của vụ cháy xảy ra tại đường Tôn Đức Thắng (Q.Đống Đa, Hà Nội), có 1 phụ nữ mang thai 3 tháng tuổi và con gái của chị này, mới 10 tuổi. 

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Xe cứu thương được huy động chờ sẵn ở bên ngoài - Ảnh: Thanh Niên 

Danh tính các nạn nhân xấu số được xác định ngay sau đó gồm: Nguyễn Thạc T. (SN 1940); Nguyễn Ánh H. (SN 1981 là con gái của ông T. và đang mang thai khoảng 3 tháng); Đinh Hùng V. (SN: 1983, là chồng của chị H.) và Đinh Hà Tuệ M. (SN 2011, là con gái vợ chồng anh V.).

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Ngay từ tờ mờ sáng các lực lượng chức năng đã có mặt - Ảnh: Thanh Niên

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, UBND quận đã chỉ đạo nhiều lực lượng tham gia, trong đó Công an quận phối hợp với Cục C09 - Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội tổ chức dập tắt đám cháy, và tiến hành khám nghiệm, thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định.

Ngôi nhà bị cháy được gia đình sử dụng để kinh doanh làm cửa hàng đồ sơ sinh (bỉm, sữa...) cho trẻ em. Các mặt hàng bày bán được xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1. Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và sinh hoạt của gia đình.

Kết quả điều tra sơ bộ, xác định đám cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà. Đây là ngôi nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60 m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2 m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính.

Trước mắt, Sở LĐ-TB-XH TP.Hà Nội quyết định hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 5 triệu đồng; UBND quận quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng.

Sáng nay, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

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