Cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính 4 người tử vong trong đám cháy tại cửa hàng số 311 Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).

Theo nguồn tin từ Báo Giao Thông cho biết, qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin, có 4 người tử vong gồm: ông Nguyễn Thạc Thi (SN 1940), con gái Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981), cháu ngoại Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2001) cùng trú tại 311 Tôn Đức Thắng và con rể Đinh Hùng Vỹ (SN 1983, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, lửa và khói bốc ra từ ngôi nhà đóng kín cửa, địa chỉ số 311 phố Tôn Đức Thắng. Trong nhà lúc này nghi có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn.

Hiện đã tìm được thi thể của 4 nạn nhân - Ảnh: Báo Giao thông

Ngay trong đêm, 2 đầu phố Tôn Đức Thắng được phong toả. Khoảng 7h15 sáng nay (4/4), lực lượng cứu hộ đã đưa 2 thi thể phát hiện trong đám cháy đưa lên xe cứu thương về bệnh viện để nhận dạng. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 thi thể nữa.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

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