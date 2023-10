Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc sập giàn giáo công trình trên địa bàn TP Bắc Ninh khiến 2 người tử vong.

Theo Gia đình và Xã hội, đầu giờ chiều hôm nay (2/4/2021), trong lúc các công nhân đang nghỉ trưa thì giàn giáo công trình ở cụm công nghiệp làng nghề Khúc Xuyên (khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) bất ngờ đổ sập khiến 2 người bị vùi lấp.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ sập giàn giáo nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Bắc Ninh và Công an phường Khúc Xuyên triển khai công tác tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, lực lương công an, cứu hộ, máy xúc đã khẩn trương tiến hành tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Tuy nhiên, do giàn giáo nặng nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp khó khăn.

Lực lượng xe chuyên dụng được triển khai để cứu hộ nạn nhân - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Được biết, đến khoảng 16h cùng ngày, thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp đã được tìm thấy.

Đến khoảng 16h chiều thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Thi thể 2 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Lao Động

Hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện công tác xác minh danh tính nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

