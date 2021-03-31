TP.HCM: Cháy quán bar ở Quận 1, toàn bộ học sinh trường cấp 3 Ernst Thalmann sát bên sơ tán khẩn cấp

Nhiều người dân ở trung tâm Sài Gòn không khỏi hoang mang tột độ, khi chứng kiến cảnh một quán bar bị cháy, khói bốc nghi ngút. Ngọn lửa lớn và lan ra những ngôi nhà bên cạnh. Toàn bộ học sinh trường cấp 3 Ernst Thalmann sát bên được sơ tán đến nơi an toàn khẩn cấp.
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Vào lúc 13h25' ngày 31/3 tại một quán bar trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM bất ngờ bốc cháy.
Nhiều người dân ở gần địa điểm trên khi phát hiện sự việc đã cùng nhau hô hoán, dập lửa bằng bình chữa cháy mini nhưng bất thành.
Đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội, những cột khói bốc lên nghi ngút khiến nhiều người sợ hãi và vô cùng lo lắng.
Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng xe thang triển khai dập lửa và cứu hộ.
Do có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan sang những nhà lân cận. Đặc biệt nguy hiểm vì sát bên có ngôi trường cấp 3 Ernst Thalmann nên tất cả học sinh trong trường nhanh chóng được sơ tán đến nơi an toàn.
Nhờ sự có mặt kịp thời và nỗ lực dập lửa của lực lượng PCCC, đám cháy được khống chế một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, vụ cháy vẫn khiến cho nhiều tài sản ở tầng 2 của quán bar bị thiêu rụi hoàn toàn.
Một số hình ảnh về vụ cháy được cập nhật:
Hiện nguyên nhân khiến quán bar bị cháy đang được điều tra, làm rõ.