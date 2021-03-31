Rợn tóc gáy khi phát hiện bóng người trong đêm qua camera an ninh

Theo thông tin của một tờ báo, cách đây vài ngày, vào khoảng hơn 22 giờ, 1 viên cảnh sát ở thành phố Mentor, bang Ohio của Mỹ đã nhận được tin báo của người dân, rằng có vẻ như 1 đứa bé tầm 7 tuổi đang đi lang thang bên ngoài khu dân cư nơi họ sinh sống.

Có lẽ từ khi con người biết nhận thức, họ đã tin vào ma. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có một định nghĩa được chấp nhận toàn cầu về ma hay bằng chứng cho sự tồn tại của hiện tượng siêu nhiên này. Ma là chủ đề phổ biến trong suốt thiên niên kỷ qua. Chúng xuất hiện trong vô số tác phẩm và loại hình nghệ thuật, từ các vở kịch cho tới Kinh thánh và thậm chí còn nhiều câu chuyện xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như câu chuyện về bóng người thang thang trong đêm tại bang Ohio, Mỹ thời gian gần đây.

Khoảng 22 giờ 40 phút, viên cảnh sát đã có mặt tại nơi được thông báo và cũng thấy cảnh tương tự như những gì người dân nói, có 1 bé gái xuất hiện. Tuy nhiên, khi anh ta đang định tiếp cận hỏi han tình hình, thì cô bé đã vụt đi mất trong màn đêm, khiến viên cảnh sát không kịp đuổi theo. Lúc này, nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu viên cảnh sát, anh ta không biết thực hư ra sao, nhưng nếu đây là một đứa trẻ thì không thể nào chạy với tốc độ nhanh như vậy, chỉ còn một giả thuyết đó chính là anh đã gặp ma.

Ban đêm thường nguy hiểm đặc biệt là với trẻ em không có người giám hộ, nên người dân xung quanh đã nhờ cảnh sát đến chi viện, hỗ trợ đưa đứa trẻ về nhà.

"Tôi đã rất ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy, người xuất hiện trước mắt tôi có vẻ là 1 đứa bé, nhưng lại chạy quá nhanh so với tốc độ của 1 đứa bé" - viên cảnh sát phát biểu trước truyền thông.

Sau khi câu truyện chạm chán giữa viên cảnh sát và "cô bé không rõ lai lịch" được truyền đi. Đã có 2 luồng ý kiến, một số người cho rằng vì bầu trời đêm quá tối, viên cảnh sát đã nhìn nhầm một con mèo, cái túi bóng... thành cô bé 7 tuổi.

Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng, đây chính là một "cô bé ma" đang đi lang thang trong đêm. Vì camera an ninh của 1 nhà dân ở khu vực đó đã ghi lại được hình ảnh liên quan, củng cố cho những gì mà viên cảnh sát tuyên bố.

Có 2 luồng ý kiến xung quanh vấn đề này - Ảnh minh họa: Internet

Câu trả lời từ tổ chức chuyên nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên

"Đã có rất nhiều người nhắn tin hỏi xem chúng tôi có ý kiến thế nào về đoạn video mới xuất hiện cho thấy có thể có ma ở thành phố của chúng ta từ 1 hình ảnh do camera ở chuông cửa ghi lại.

Dựa trên những kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi tin rằng thực ra đây chỉ là hình ảnh 1 người đang chạy và camera đã bị out nét mà thôi.

Các bạn cũng phải tính đến các yếu tố như bóng râm hay ánh sáng nữa. Chúng tôi không nói là chuyện đó không thể, nhưng chúng tôi cần phải tự mình nghiên cứu hình ảnh thì mới biết được" - Hiệp hội Nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên của thành phố Mentor, bang Ohio (Mentor Ohio Paranormal Research Society).

Mặc dù tổ chức này đã lên tiếng đính chính nhưng cư dân mạng cho rằng đây chỉ là phát ngôn từ một phía nhằm làm dịu dư luận xoay quanh các vấn đề siêu nhiên. Vì rất nhiều người sau khi xem những hình ảnh mà carema ghi lại đều khẳng định vật thể chuyển động trong đó không phải là con người.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có một nghiên cứu nào chứng minh rằng có ma trên đời, nhưng theo những gì camera an ninh nhà dân ghi lại thì quả thật đây là một hiện tượng lạ. Bất kỳ ai xem qua cũng đều rợn tóc gáy và vô cùng sợ hãi.