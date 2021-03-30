Một cán bộ ở Bà Rịa - Vũng Tàu có dấu hiệu loạng choạng, đứng không vững và tử vong khi đang phát cơm trong khu cách ly.

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 30/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có báo cáo nhanh về trường hợp một cán bộ trong khu cách ly tử vong tại cơ sở cách ly tập trung trường Cao đẳng quốc tế Vabis (thị xã Phú Mỹ).

Theo đó, sáng 30/3, trong lúc phát cơm cho người thuộc diện cách ly, ông T. có dấu hiệu loạng choạng, không đứng vững. Sau đó, ông T. được dìu vào giường, thông tin cũng được báo cho cán bộ y tế tại khu cách ly. Cán bộ y tế trực ngay lập tức đã kiểm tra thấy sinh hiệu mạch = 0, huyết áp = 0, nhịp thở = 0, đồng tử giãn nên đã thông báo về Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ và các cơ quan chức năng. Các bác sĩ và xe cấp cứu đã được điều động tới khu cách ly này nhưng tình trạng bệnh nhân không thể cấp cứu được.

Bên trong khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng quốc tế Vabis, thị xã Phú Mỹ - Ảnh: Người Lao Động

Ngay sau vụ việc, trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Lực lượng y tế cũng đang tiến hành xử lý thi thể nạn nhân theo đúng qui định và tiến hành khử khuẩn lần 2.

Được biết, cơ sở cách ly trường cao đẳng Quốc tế Vabis (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang thực hiện cách ly cho 210 công dân Việt Nam từ Canada qua Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 26/3. Các kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 27/3 cho thấy toàn bộ đều âm tính.

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