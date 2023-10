Sáng 27/3, một tài khoản Facebook chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên bị hành hung, tra tấn, thậm chí còn bị "đào hố chôn sống". Địa điểm xảy ra vụ việc được cho là ở Nghệ An.

Theo đó, đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị một nhóm thanh niên khác lột đồ, hành hung. Nạn nhân còn bị bắt quỳ xuống tại một bãi đất trống, tiếp đó một nhóm người quay clip nhục mạ nạn nhân. Sau đó, nhóm người này cũng gọi điện cho người được cho là người thân của nạn nhân để làm nhục. Đáng phẫn nộ hơn, nhóm người trên còn đào hố sau đó trói tay, lấy bao tải trùm đầu nam thanh niên rồi đẩy xuống hố để chôn sống.

Một cảnh tra tấn nam thanh niên - Ảnh cắt từ clip

Hiện chưa rõ video này được quay vào thời điểm nào, và liệu rằng đây có phải là một màn kịch đùa giỡn để câu like trên Facebook hay không? Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn chia sẻ, đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì hành vi của nhóm côn đồ.

Theo thông tin từ Báo Nghệ An, Công an phường Vinh Tân (TP Vinh) xác nhận có một đoạn hình ảnh trong video được ghi lại ở cầu Cửa Tiền 2. Bước đầu, công an nhận định: "Những cảnh khác trong video như đoạn đào hố và bắt nạn quỳ xuống nhục thì không phải trên địa bàn".

Thanh niên bị 'đào hố chôn sống' ở bãi đất trống - Ảnh cắt từ clip

Hiện tại, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo đơn vị khẩn trương xác minh thực hư của đoạn video này.

