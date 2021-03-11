Sáng ngày 11/3, không có ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam

Tính từ 18h ngày 10/3 đến 6h ngày 11/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Bản tin 6h ngày 11/3 của Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 10/3 đến 6h ngày 11/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Cả nước hiện nay đang có 2.526 bệnh nhân COVID-19, trong đó có tổng cộng 1585 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 895 ca.

Trong đó, riêng tại Hải Dương có 711 ca, Quảng Ninh có 61 ca, Gia Lai 27 ca, Hà Nội 34 ca, Bắc Ninh 5 ca, Bắc Giang 2 ca, TP.HCM 36 ca, Hoà Bình 2 ca, Hà Giang 1 ca, Điện Biên 3 ca, Bình Dương 6 ca, Hải Phòng 4 ca, Hưng Yên 3 ca.

Hiện nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 44.540.

Sáng ngày 10/3, không ca mắc mới COVID-19 trên cả nước Bản tin 6h ngày 10/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay, cả nước không có ca mắc mới COVID-19.

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