Sáng ngày 10/3, không ca mắc mới COVID-19 trên cả nước

Bản tin 6h ngày 10/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay, cả nước không có ca mắc mới COVID-19.

Tính từ 18h ngày 9/3 đến 6h ngày 10/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.526 bệnh nhân COVID-19, trong đó có tổng cộng 1585 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 894 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 710 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 25 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP.HCM.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện nay trên cả nước là 45.091.

Sáng 9/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới Sáng ngày 9/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.524 bệnh nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-ngay-10-3-khong-ca-mac-moi-covid-19-tren-ca-nuoc-398183.html