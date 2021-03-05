Sáng 5/3, Việt Nam không ca mắc COVID-19 mới

Tính từ 18h ngày 4/3 đến 6h ngày 5/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Bản tin 6h ngày 5/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, từ 18h ngày 4/3 đến 6h ngày 5/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Đến thời điểm này, nước ta còn 2.488 bệnh nhân, có tổng cộng 1572 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 879 ca.

Trong đó, tại Hải Dương có 695 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 20 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-5-3-viet-nam-khong-ca-mac-covid-19-moi-397819.html