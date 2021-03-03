Sáng 3/3, Việt Nam có 3 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương và Kiên Giang

Sáng 3/3, Việt Nam có 3 ca mắc mới COVID-19 đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay tại Bình Dương và Kiên Giang.
Bản tin 6h ngày 3/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 6h ngày 3/3, Việt Nam có tổng cộng 1561 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 868 ca.
Tính từ 18h ngày 2/3 đến 6h ngày 3/3, có 3 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Thông tin ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN2473-2475) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Dương (1), Kiên Giang (2). Cụ thể:
- BN2473 tại Bình Dương: là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc, từ Trung Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/02 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 01/3 dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
- 2 ca tại Kiên Giang (BN2474-2475): Là công dân Việt Nam, từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày 27/02 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 01/3 dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên.