Sáng 1/3, không ca mắc COVID-19 mới

Sáng 1/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước vẫn đang có 2.448 bệnh nhân.

Bản tin 6h ngày 1/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 28/2 đến 6h ngày 1/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.448 bệnh nhân, trong đó 1542 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 849 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 665 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 16 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP.HCM.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người đi chùa tại TP.HCM Trung tâm y tế Quận 6 đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho Ban trị sự chùa Thiên Khánh, người liên quan và khách đi chùa với tổng số 55 mẫu.

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