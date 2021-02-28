Gia Lai vừa ghi nhận một bệnh nhân tái dương tính đối với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, tỉnh đã phong toả diện hẹp đối với cụm dân cư xung quanh và nhà của bệnh nhân.

Mới đây, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trở lại sau bảy ngày đối với trường hợp Bệnh nhân số 1696. Bệnh nhân này có địa chỉ tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, đã được cho xuất viện ngày 21/2.

Ngay sau khi phát hiện ca tái dương tính, bệnh nhân số 1696 và chồng, con của bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Dã chiến tỉnh để cách ly, theo dõi và điều trị theo quy định.

Cơ quan y tế cũng đã phong toả diện hẹp đối với khu phố/cụm dân cư xung quanh và nhà của bệnh nhân số tại địa chỉ tại Tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Đồng thời, đã tiến hành khoanh vùng, điều tra, thống kê, lấy mẫu và cách ly tập trung đối với toàn bộ F1, thực hiện nghiêm cách ly tại nhà đối với F2.

Khoanh vùng, truy vết F1,F2 khi có ca tái dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Việc tổ chức phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn cũng được tiến hành tại khu vực phong toả.

Hiện nay, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Gia Lai đề nghị người dân không được chủ quan, hãy cùng nhau thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.

Sáng 28/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 Bản tin 6h ngày 28/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 27/2 đến 6h ngày 28/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19.

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