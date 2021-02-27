Sáng 27/2, Việt Nam không ca mắc mới COVID-19

Tính từ 18h ngày 26/2 đến 6h ngày 27/2, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện vẫn có 2.426 bệnh nhân

Bản tin 6h ngày 27/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 18h ngày 26/2 đến 6h ngày 27/2, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện vẫn có 2.426 bệnh nhân.

Hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 1524 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 831 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 643 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP.HCM.

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