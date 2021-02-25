Sáng 25/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Cả nước đã chữa khỏi 1.804 bệnh nhân, trong đó hơn 80% khỏi bệnh sau hơn 1 tuần điều trị.

Bản tin 6h ngày 25/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 24/2 đến 6h ngày 25/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Như vậy, đến 6h ngày 25/2, Việt Nam có tổng cộng 1513 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 820 ca.

Trong đó, Hải Dương có 627 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 88.583, trong đó:

Cách ly tập trung tại bệnh viện: 592

Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.112

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 75.879.

Sáng 24/2, thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương Sáng 24/2, cả nước có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương. Đây là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-25-2-viet-nam-khong-co-ca-mac-covid-19-hon-80-benh-nhan-khoi-benh-sau-hon-1-tuan-dieu-tri-396939.html