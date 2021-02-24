Sáng 24/2, thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Sáng 24/2, cả nước có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương. Đây là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun.

Bản tin 6h ngày 24/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun.

Như vậy, tính đến 6h ngày 24/2, Việt Nam có tổng cộng 1504 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 811 ca.

Trong đó, Hải Dương có 627 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

Thông tin ca mắc mới: 2 ca mắc mới (2402-2403) ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:

CA BỆNH 2402-2403 (BN2402-2403): là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun (thành phố Chí Linh), đều đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế Thành phố Chí Linh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 88.583, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 592

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.112

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 75.879.

Như vậy, chỉ sau một đêm số người cách ly đã giảm hơn 19.000 người từ 107.685 người xuống còn 88.583 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: có 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1680-BN2029-BN2022-BN2020-BN2019-BN2033-BN2027-BN2028-BN1985-BN2015-BN2016-BN2035-BN2046-BN2034-BN2036-BN2080-BN1742-BN2025-BN2032-BN2023-BN2021-BN2026-BN2037-BN2031-BN2018-BN2017-BN2024-BN1904-BN1819-BN1724-BN1826- BN2067-BN1786-BN1809- BN1571-BN1602-BN1564-BN1658-BN2093-BN1805-BN2007-BN1852-BN1740.

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.760 bệnh nhân COVID-19.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 87 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 60 ca.

Kết quả xét nghiệm người đàn ông về từ TP.HCM tử vong khi đang cách ly ở Thanh Hóa sau nhiều ngày sốt cao Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn ghi nhận có 1 bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị cách ly để phòng chống COVID-19. Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân M. được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn. Người này đã tử vong vào khoảng 15h chiều 23/2.

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