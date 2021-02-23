Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn ghi nhận có 1 bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị cách ly để phòng chống COVID-19. Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân M. được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn. Người này đã tử vong vào khoảng 15h chiều 23/2.

Đây là trường hợp bệnh nhân L.Q.M., sinh năm 1984 (quê Ninh Thuận) về quê vợ tại thôn Yên Giang, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung ăn Tết từ ngày 5/2.

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, bệnh nhân làm nghề thợ hút cát, đi theo công trình, địa điểm không cố định. Người này thường làm việc ở tỉnh Bình Thuận và thường xuyên di chuyển về phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM với vợ con.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được cách ly tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, đồng thời được Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá.

Bệnh viện nơi bệnh nhân điều trị - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Tối ngày 22/2, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Sáng ngày 23/2, bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao nên các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn tiếp tục cho chụp X quang phổi, cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi, bệnh tiến triển nhanh, có các cơn ngưng thở, ngừng tim. Đến 15 giờ chiều ngày 23/2, bệnh nhân tử vong.

Ông Trịnh Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn cho biết: Sau khi bệnh nhân tử vong, UBND Thị xã Bỉm Sơn, Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn và các bộ phận liên quan đã tổ chức họp khẩn và đưa ra biện pháp tạm thời phong toả Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn từ 17 giờ 30 phút chiều 23/2.

Cũng ngay trong chiều tối 23/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Bỉm Sơn đã rà soát tất cả các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân M.. Bước đầu, lực lượng chức năng truy vết được 49 trường hợp tiếp xúc gần. Ngoài ra, UBND huyện Hà Trung, UBND xã Hoạt Giang cũng đã thành lập ngay 2 chốt chặn tại xã Hoạt Giang để kiểm soát người ra vào nhằm phòng ngừa Covid-19.

Xác nhận với Báo Thanh Hoá lúc 20h45 ngày 23/2, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết bệnh nhân L.Q.M. có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

Một người đàn ông tử vong trong quá trình điều trị cách ly phòng chống COVID-19 tại Thanh Hóa Tối ngày 23/2, ông Trịnh Xuân Hiệp, giám đốc Trung tâm Y tế Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận thông tin: Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn vừa có 1 trường hợp tử vong trong quá trình điều trị cách ly để phòng chống dịch COVID-19.

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